Наталья и Жанна – сводные сестры. Несмотря на то, что они воспитывались в одной семье, сестры отличаются друг от друга как небо и земля. Наталья всегда привыкла рассчитывать на собственные силы и добивается в жизни всё сама. Наталья построила бизнес, приносящий хорошую прибыль, и целенаправленно расширяет его. У Натальи есть любимый муж и шикарная квартира. В это время Жанна, решив пойти легким путем, выходит замуж за состоятельного человека. На первый взгляд, жизнь наладилась у обеих, но беда притаилась и ждет благоприятного момента, чтобы нанести удар неожиданно.