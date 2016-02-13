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Постер сериала Приговор идеальной пары
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Киноафиша Сериалы Приговор идеальной пары

Приговор идеальной пары (2016 - 2016)

Prigovor idealnoj pary 18+
Год выпуска 2016
Страна Украина/Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Наталья и Жанна – сводные сестры. Несмотря на то, что они воспитывались в одной семье, сестры отличаются друг от друга как небо и земля. Наталья всегда привыкла рассчитывать на собственные силы и добивается в жизни всё сама. Наталья построила бизнес, приносящий хорошую прибыль, и целенаправленно расширяет его. У Натальи есть любимый муж и шикарная квартира. В это время Жанна, решив пойти легким путем, выходит замуж за состоятельного человека. На первый взгляд, жизнь наладилась у обеих, но беда притаилась и ждет благоприятного момента, чтобы нанести удар неожиданно.

В ролях
В ролях
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Олег Примогенов
Никита Салопин
Никита Салопин
Мария Валешная
Мария Валешная
Римма Зюбина
Ольга Олексий
Ольга Олексий
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Сезоны
Приговор идеальной пары - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
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