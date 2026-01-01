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Фильмография
Нина Ильина
Nina Ilyina
Киноафиша
Персоны
Нина Ильина
Нина Ильина
Nina Ilyina
Дата рождения
30 августа 1951
Возраст
74 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Киев, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.2
Рожденная революцией
(1974)
7.2
Подарок на именины
(1991)
6.8
Без права на ошибку
(1975)
Фильмография Нина Ильина
7.2
Подарок на именины
Podarunok na imenini
драма
1991, СССР
6.3
Трудно быть богом
Es ist nicht leicht ein Gott zu sein
драма, приключения, фантастика
1990, ФРГ / Франция / СССР
5.9
Вы Петьку не видели?
Have you seen Petka?
комедия
1975, СССР
6.8
Без права на ошибку
Bez prava na oshibku
криминал, драма, детектив
1975, СССР
7.2
Рожденная революцией
драма, криминал, исторический, мини-сериал
1974, СССР
5.2
Ни пуха, ни пера
Good luck!
комедия
1973, СССР
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