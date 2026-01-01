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Nina Ilyina
Nina Ilyina
Kinoafisha
Persons
Nina Ilyina
Nina Ilyina
Nina Ilyina
Date of Birth
30 August 1951
Age
74 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
The Adventurer
Popular Films
7.2
Rozhdennaya revolyuciej
(1974)
7.2
Podarunok na imenini
(1991)
6.8
No Margin for Error
(1975)
Filmography
7.2
Podarunok na imenini
Podarunok na imenini
Drama
1991, USSR
6.3
Hard to Be a God
Es ist nicht leicht ein Gott zu sein
Drama, Adventure, Sci-Fi
1990, West Germany / France / USSR
5.9
Have you seen Petka?
Have you seen Petka?
Comedy
1975, USSR
6.8
No Margin for Error
Bez prava na oshibku
Crime, Drama, Detective
1975, USSR
7.2
Rozhdennaya revolyuciej
Drama, Crime, History,
1974, USSR
5.2
Good luck!
Good luck!
Comedy
1973, USSR
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