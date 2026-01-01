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Nina Ilyina Nina Ilyina
Kinoafisha Persons Nina Ilyina

Nina Ilyina

Nina Ilyina

Date of Birth
30 August 1951
Age
74 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, The Adventurer

Popular Films

Rozhdennaya revolyuciej 7.2
Rozhdennaya revolyuciej (1974)
Podarunok na imenini 7.2
Podarunok na imenini (1991)
No Margin for Error 6.8
No Margin for Error (1975)

Filmography

Podarunok na imenini 7.2
Podarunok na imenini Podarunok na imenini
Drama 1991, USSR
Hard to Be a God 6.3
Hard to Be a God Es ist nicht leicht ein Gott zu sein
Drama, Adventure, Sci-Fi 1990, West Germany / France / USSR
Have you seen Petka? 5.9
Have you seen Petka? Have you seen Petka?
Comedy 1975, USSR
No Margin for Error 6.8
No Margin for Error Bez prava na oshibku
Crime, Drama, Detective 1975, USSR
Rozhdennaya revolyuciej 7.2
Rozhdennaya revolyuciej
Drama, Crime, History, 1974, USSR
Good luck! 5.2
Good luck! Good luck!
Comedy 1973, USSR
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