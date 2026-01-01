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Фильмография
Олев Эскола
Olev Eskola
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Персоны
Олев Эскола
Олев Эскола
Olev Eskola
Дата рождения
18 ноября 1914
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
4 апреля 1990
Место рождения
Таллин, Эстония
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
6.8
Полонез Огинского
(1971)
6.4
Взорванный ад
(1967)
6.4
Море в огне
(1972)
Фильмография Олев Эскола
6.4
Море в огне
More v ogne
военный
1972, СССР
5.3
Последний рейс «Альбатроса»
военный, драма
1971, СССР
6.8
Полонез Огинского
Polonez Oginskogo
военный, драма
1971, СССР
Онлайн
5.6
Эксперимент доктора Абста
Dr. Abst's Experiment
боевик, военный
1968, СССР
6.4
Взорванный ад
Vzorvannyy ad
боевик
1967, СССР
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