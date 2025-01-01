Действие советского шпионского триллера «Взорванный ад» разворачивается в годы Второй мировой войны. Из концентрационного лагеря в Ройтенфуртскую школу немецкой разведки направлена группа советских заключенных. Завербованным пленникам предстоят обучение и тренировки для будущих немецких диверсий на территории Советского Союза. Одним из самых перспективных диверсантов становится Николай Вережников, на самом деле ведущий двойную игру.
Фашисты хотят использовать захваченных советских граждан против Союза, сделав их внедренными шпионами. Используя наработанные методы и имея все козыри на руках, они все же терпят фиаско из-за обычного мужчины по имени Николай. Он обводит их вокруг пальца, выигрывая психологическое противостояние, ведь с помощью некоторых уловок заставляет их действовать в своих интересах.
|10 июля 1967
|СССР