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Взорванный ад

Vzorvannyy ad 18+
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О фильме

Действие советского шпионского триллера «Взорванный ад» разворачивается в годы Второй мировой войны. Из концентрационного лагеря в Ройтенфуртскую школу немецкой разведки направлена группа советских заключенных. Завербованным пленникам предстоят обучение и тренировки для будущих немецких диверсий на территории Советского Союза. Одним из самых перспективных диверсантов становится Николай Вережников, на самом деле ведущий двойную игру.

  • Фильм поставлен по пьесе советского и российского драматурга Афанасия Салынского «Камешки на ладони». Прототипом главного героя стал капитан Красной армии Николай Иванович Смеречинский. В ходе боев с фашистами на территории Эстонии в августе 1941 года он был тяжело ранен и попал в плен. По словам самого Смеречинского, фильм «Взорванный ад» воспроизвел реальные события с точностью до 90 процентов. После войны Николай Иванович с успехом окончил финансово-кредитный техникум и около 30 лет посвятил банковской службе в Оренбурге.
  • Съемки сцен, действие которых происходит в разведывательной школе, проходили на территории Мукачевского замка (он же замок «Паланок») в городе Мукачево в Закарпатской области Украины.
  • За первый год после выхода фильма на экраны его посмотрело более 26,4 миллиона зрителей.

Фашисты хотят использовать захваченных советских граждан против Союза, сделав их внедренными шпионами. Используя наработанные методы и имея все козыри на руках, они все же терпят фиаско из-за обычного мужчины по имени Николай. Он обводит их вокруг пальца, выигрывая психологическое противостояние, ведь с помощью некоторых уловок заставляет их действовать в своих интересах.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1967
Премьера в мире 10 июля 1967
Дата выхода
10 июля 1967 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Vzorvannyy ad, Felrobbantott pokol, Взорванный ад
Режиссер
Иван Лукинский
В ролях
Геннадий Бортников
Николай Скоробогатов
Имеда Кахиани
Александр Новиков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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