Советской разведке удалось накануне войны внедрить своего агента с кодовым именем «Март» в одно из элитных подразделений Военно-воздушных сил Германии. Главной задачей разведчика стало противодействие запуску в серийное производство опытного образца реактивного самолёта, проходившего испытания на специально оборудованном лётном полигоне, недалеко от Берлина. Сохранением секретности работ занимается специальное подразделение, руководитель которого приложил максимум усилий, чтобы не допустить утечки информации. Помимо «Марта» за ходом испытаний заинтересованно наблюдает группа «Альта», составленная из немецких антифашистов. После ряда следственных действий агентам спецслужб удаётся запеленговать их радиостанцию и выйти на след подпольщиков.

