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Постер сериала Последний рейс «Альбатроса»
Постер сериала Последний рейс «Альбатроса»
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Киноафиша Сериалы Последний рейс «Альбатроса»

Последний рейс «Альбатроса» (1971 - 1971)

Последний рейс «Альбатроса» 12+
Год выпуска 1971
Страна СССР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Прокатчик ТО Экран
Продолжительность сериала 4 часа 20 минут
О чем сериал

Советской разведке удалось накануне войны внедрить своего агента с кодовым именем «Март» в одно из элитных подразделений Военно-воздушных сил Германии. Главной задачей разведчика стало противодействие запуску в серийное производство опытного образца реактивного самолёта, проходившего испытания на специально оборудованном лётном полигоне, недалеко от Берлина. Сохранением секретности работ занимается специальное подразделение, руководитель которого приложил максимум усилий, чтобы не допустить утечки информации. Помимо «Марта» за ходом испытаний заинтересованно наблюдает группа «Альта», составленная из немецких антифашистов. После ряда следственных действий агентам спецслужб удаётся запеленговать их радиостанцию и выйти на след подпольщиков.
 

В ролях
В ролях
Витаутас Томкус
Витаутас Томкус
Олев Эскола
Юрис Каминскис
Антс Эскола
Юрис Плявиньш
Вайва Майнелите
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Сезоны
Последний рейс «Альбатроса» - Сезон 1 Сезон 1
1971, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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