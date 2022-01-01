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Витаутас Томкус
Витаутас Томкус
О персоне
Фильмография
Витаутас Томкус
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Дата рождения
29 июля 1940
Возраст
81 год
Знак зодиака
Лев
Биография Витаутас Томкус
Родился 29 июля 1940 года. Радвилишкис, Литва.
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Фильмография Витаутас Томкус
Воробей на льду
комедия, детский
1983, СССР
6.0
Белый танец
драма
1981, СССР
7.0
Ералашный рейс
приключения
1977, СССР
0.0
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