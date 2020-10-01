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Мод Ханссон Maud Hansson
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Мод Ханссон

Maud Hansson

Дата рождения
5 декабря 1937
Возраст
82 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
1 октября 2020
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Седьмая печать 7.6
Седьмая печать (1956)

Фильмография Мод Ханссон

Седьмая печать 7.6
Седьмая печать Det sjunde inseglet
драма, фэнтези 1956, Швеция
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