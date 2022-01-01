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Я буду ждать..., 1979

1979 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

У студента института иностранных языков Никиты Воронова все было прекрасно: всего год до диплома, спортивные успехи-он мастер спорта по дзюдо, хорошая семья, любимая девушка, которая соглашалась подождать год до женитьбы. Никита отлично представляет свое будущее, он привык одерживать победы. И вдруг все рушится в одночасье. Никита на бульваре замечает удивительно красивую женщину, намного старше его.

А вечером неожиданно встречает ее в своем доме: Анна, так зовут красавицу-незнакомку, вместе со своим близким другом Павлом пришла поздравить отца Никиты с днем рождения. Юноша вдруг понимает, что влюбился с первого взгляда и не сможет жить без этой женщины. Никита порывает со своей невестой Машей и добивается расположения Анны. Но опытная женщина использовала этот шаг в своих целях — чтобы удержать своего любимого человека, она не отвечает взаимностью Никите. После легкой хандры Никита начинает всерьез задумываться о положении вещей в личной жизни, которая, как оказалось, не так уж проста и безмятежна…

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1979
Премьера в России 2 февраля 1980
Премьера в мире 2 февраля 1980
Возраст 16+
Режиссер
Виктор Живолуб
В ролях
Николай Еременко мл.
Ирина Шевчук
Константин Степанков
Николай Пеньков
Наталья Гицерот
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