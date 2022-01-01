Я буду ждать..., 1979

У студента института иностранных языков Никиты Воронова все было прекрасно: всего год до диплома, спортивные успехи-он мастер спорта по дзюдо, хорошая семья, любимая девушка, которая соглашалась подождать год до женитьбы. Никита отлично представляет свое будущее, он привык одерживать победы. И вдруг все рушится в одночасье. Никита на бульваре замечает удивительно красивую женщину, намного старше его.



А вечером неожиданно встречает ее в своем доме: Анна, так зовут красавицу-незнакомку, вместе со своим близким другом Павлом пришла поздравить отца Никиты с днем рождения. Юноша вдруг понимает, что влюбился с первого взгляда и не сможет жить без этой женщины. Никита порывает со своей невестой Машей и добивается расположения Анны. Но опытная женщина использовала этот шаг в своих целях — чтобы удержать своего любимого человека, она не отвечает взаимностью Никите. После легкой хандры Никита начинает всерьез задумываться о положении вещей в личной жизни, которая, как оказалось, не так уж проста и безмятежна…