Кровь не водица: дочь Риты Осяниной из фильма «...А зори здесь тихие» засветилась в кино

Ирина Шевчук стала всесоюзной звездой благодаря военной драме «...А зори здесь тихие», где сыграла Риту Осянину. Карьерный путь актрисы складывался непросто, поэтому она никогда не желала своей дочери Александре такой участи. Однако наследница поступила по-своему и тоже посвятила жизнь кино, чтобы не отставать от матери.

Александра Афанасьева-Шевчук начала сниматься в конце 80-х, но большие серьезные роли у нее появились в нулевых. В картинах «Загон» и «Барби и медведь» она снялась вместе с именитой матерью.

42-летняя Александра стала точной копией своей родительницы. Она унаследовала глаза, черты лица и улыбку Ирины Борисовны. Поклонники актрис не перестают поражаться их феноменальному сходству.

Сегодня Афанасьева-Шевчук — это успешная актриса и счастливая супруга. Но десять лет назад ее жизнь висела на волоске. Александра попала в страшную автоаварию и 20 дней пролежала в коме. После пробуждения она ничего не помнила о жутком происшествии. Реабилитация заняла у актрисы несколько месяцев, после чего Александра полностью восстановилась.