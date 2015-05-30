Героиня сериала «Верни меня» – рублевская жена Элла Вавилова. Она красива, богата, счастлива в браке и к тому же пишет популярные женские романы, которые с охотой публикуют во всех столичных издательствах. Но после двадцати лет семейной жизни Элла застает супруга в объятиях молодой любовницы. Благодаря своему влиянию Антон поворачивает все так, что после развода банкротом и «виновницей» остается именно она. Женщину принимает в своем доме подруга. Однако ее юный сын Коля проявляет к Элле повышенное внимание…