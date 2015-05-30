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Киноафиша Сериалы Верни меня

Верни меня (2015 - 2015)

Verni menya 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Героиня сериала «Верни меня» – рублевская жена Элла Вавилова. Она красива, богата, счастлива в браке и к тому же пишет популярные женские романы, которые с охотой публикуют во всех столичных издательствах. Но после двадцати лет семейной жизни Элла застает супруга в объятиях молодой любовницы. Благодаря своему влиянию Антон поворачивает все так, что после развода банкротом и «виновницей» остается именно она. Женщину принимает в своем доме подруга. Однако ее юный сын Коля проявляет к Элле повышенное внимание…

В ролях
В ролях
Алиса Признякова
Ирина Шевчук
Иван Мулин
Иван Мулин
Андрей Карако
Андрей Карако
Эрик Абрамович
Юрий Кузнецов-Таёжный
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Верни меня - Сезон 1 Сезон 1
2015, 4 эпизода
 
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