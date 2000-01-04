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Фильмография
Эрвин Кнаусмюллер
Erwin Knausmüller
Киноафиша
Персоны
Эрвин Кнаусмюллер
Эрвин Кнаусмюллер
Erwin Knausmüller
Дата рождения
31 января 1912
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
4 января 2000
Место рождения
Линц, Австрия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.1
Они шли на Восток
(1965)
7.1
Бабье царство
(1967)
7.0
Путь в «Сатурн»
(1967)
Фильмография Эрвин Кнаусмюллер
6.4
Море в огне
More v ogne
военный
1972, СССР
7.1
Бабье царство
Babye tsarstvo
драма
1967, СССР
7
Путь в «Сатурн»
Put v 'Saturn'
боевик, военный
1967, СССР
7.1
Они шли на Восток
Italiani brava gente
драма, военный
1965, СССР / Италия
6.1
Здравствуйте, дети!
Zdravstvuyte, deti
драма
1962, СССР
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