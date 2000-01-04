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Эрвин Кнаусмюллер Erwin Knausmüller
Киноафиша Персоны Эрвин Кнаусмюллер

Эрвин Кнаусмюллер

Erwin Knausmüller

Дата рождения
31 января 1912
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
4 января 2000
Место рождения
Линц, Австрия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Они шли на Восток 7.1
Они шли на Восток (1965)
Бабье царство 7.1
Бабье царство (1967)
Путь в «Сатурн» 7.0
Путь в «Сатурн» (1967)

Фильмография Эрвин Кнаусмюллер

Море в огне 6.4
Море в огне More v ogne
военный 1972, СССР
Бабье царство 7.1
Бабье царство Babye tsarstvo
драма 1967, СССР
Путь в «Сатурн» 7
Путь в «Сатурн» Put v 'Saturn'
боевик, военный 1967, СССР
Они шли на Восток 7.1
Они шли на Восток Italiani brava gente
драма, военный 1965, СССР / Италия
Здравствуйте, дети! 6.1
Здравствуйте, дети! Zdravstvuyte, deti
драма 1962, СССР
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