Чэнь Кайгэ
Награды
Награды и номинации Чэнь Кайгэ
Chen Kaige
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Чэнь Кайгэ
Каннский кинофестиваль 1993
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Каннский кинофестиваль 2002
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1999
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1991
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1988
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
ММКФ 2006
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2003
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2009
Золотой берлинский медведь
Номинант
