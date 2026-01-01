Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марек Калита Marek Kalita
Киноафиша Персоны Марек Калита

Марек Калита

Marek Kalita

Дата рождения
1 октября 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой боевиков

Популярные фильмы

Стадион бездомных 6.9
Стадион бездомных (2008)
Другие люди 6.7
Другие люди (2021)
Все, что я люблю 6.6
Все, что я люблю (2009)

Фильмография Марек Калита

Жанр
Год
King of Dope
King of Dope Król dopalaczy
боевик, криминал 2026, Польша
Контролирующий 4.4
Контролирующий Supersiostry
драма, фэнтези 2024, Польша
Смотреть трейлер
Niepewnosc 4
Niepewnosc Niepewnosc
драма 2024, Польша
Перекресток 6.5
Перекресток Skrzyzowanie
драма 2024, Польша
Смотреть трейлер
Март '68 6.2
Март '68 Marzec '68
драма, исторический, мелодрама 2022, Польша
Другие люди 6.7
Другие люди Inni ludzie
драма, музыка 2021, Франция / Польша
Красный паук 5.9
Красный паук Czerwony pajak
триллер, драма, криминал 2015, Польша / Чехия / Словакия
Свинки 6.4
Свинки Swinki
драма 2009, Польша
Все, что я люблю 6.6
Все, что я люблю Wszystko, co kocham
мелодрама 2009, Польша
Стадион бездомных 6.9
Стадион бездомных Boisko bezdomnych
драма 2008, Польша
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше