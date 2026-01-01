Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марек Калита
Marek Kalita
Марек Калита
Марек Калита
Marek Kalita
Дата рождения
1 октября 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой боевиков
Популярные фильмы
6.9
Стадион бездомных
(2008)
6.7
Другие люди
(2021)
6.6
Все, что я люблю
(2009)
Фильмография Марек Калита
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Криминал
Мелодрама
Музыка
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2026
2024
2022
2021
2015
2009
2008
Все
10
Фильмы
10
Актер
10
King of Dope
Król dopalaczy
боевик, криминал
2026, Польша
4.4
Контролирующий
Supersiostry
драма, фэнтези
2024, Польша
Смотреть трейлер
4
Niepewnosc
Niepewnosc
драма
2024, Польша
6.5
Перекресток
Skrzyzowanie
драма
2024, Польша
Смотреть трейлер
6.2
Март '68
Marzec '68
драма, исторический, мелодрама
2022, Польша
6.7
Другие люди
Inni ludzie
драма, музыка
2021, Франция / Польша
5.9
Красный паук
Czerwony pajak
триллер, драма, криминал
2015, Польша / Чехия / Словакия
6.4
Свинки
Swinki
драма
2009, Польша
6.6
Все, что я люблю
Wszystko, co kocham
мелодрама
2009, Польша
6.9
Стадион бездомных
Boisko bezdomnych
драма
2008, Польша
