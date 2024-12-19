Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Контролирующий. Trailer
Контролирующий. Trailer
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 19 декабря 2024
Контролирующий
– Подросток оказывается преследуемой военными после того, как обнаруживает, что может управлять гравитацией.
Развернуть
Поделиться трейлером
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
4.4
Контролирующий
драма, фэнтези, 2024, Польша
02:21
Битва за битвой
дублированный трейлер
02:34
Аватар: Пламя и пепел
дублированный трейлер
01:01
Паранормальное явление. Шум
дублированный трейлер
01:01
Отец, мать, сестра, брат
trailer
02:24
Трон: Арес
дублированный трейлер 2
00:40
Возвращение в Сайлент Хилл
teaser-trailer
02:30
Грабитель с крыши
дублированный трейлер
01:48
Яга на нашу голову
трейлер
00:40
Три богатыря и свет клином
тизер
02:02
Папины дочки. Мама вернулась
трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail