Алексей Агопьян
Aleksey Agopyan
Алексей Агопьян
Алексей Агопьян
Aleksey Agopyan
Дата рождения
9 октября 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Одесса, Украина
Актерское амплуа
Романтический герой, Герой боевиков, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Страшная красавица
(2012)
6.3
Таинственная страсть
(2016)
4.3
Ангел-хранитель
(2007)
Фильмография Алексей Агопьян
6
Следы в прошлое
мелодрама, детектив
2018, Украина
6.3
Таинственная страсть
драма
2016, Россия
4.1
Спецотряд «Шторм»
криминал, боевик
2013, Россия
6.7
Страшная красавица
Strashnaya krasavitsa
мелодрама
2012, Украина
Случайная запись
Sluchaynaya zapis
боевик, приключения
2009, Россия
4.3
Ангел-хранитель
драма, мелодрама
2007, Украина
