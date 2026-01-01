Оповещения от Киноафиши
Алексей Агопьян Aleksey Agopyan
Алексей Агопьян

Aleksey Agopyan

Дата рождения
9 октября 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Одесса, Украина
Актерское амплуа
Романтический герой, Герой боевиков, Драматический актёр

Популярные фильмы

Страшная красавица 6.7
Страшная красавица (2012)
Таинственная страсть 6.3
Таинственная страсть (2016)
Ангел-хранитель 4.3
Ангел-хранитель (2007)

Фильмография Алексей Агопьян

Жанр
Год
Следы в прошлое
Следы в прошлое
мелодрама, детектив 2018, Украина
Таинственная страсть 6.3
Таинственная страсть
драма 2016, Россия
Спецотряд «Шторм» 4.1
Спецотряд «Шторм»
криминал, боевик 2013, Россия
Страшная красавица 6.7
Страшная красавица Strashnaya krasavitsa
мелодрама 2012, Украина
Случайная запись
Случайная запись Sluchaynaya zapis
боевик, приключения 2009, Россия
Ангел-хранитель 4.3
Ангел-хранитель
драма, мелодрама 2007, Украина
