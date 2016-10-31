В основе сюжета драматического сериала «Таинственная страсть» лежит одноименное произведение Василия Аксенова. Это автобиографический роман, посвященный мастодонтам советской литературы и культуры 60-х годов. Центральными персонажами являются Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Марлен Хуциев и другие. Личности скрываются за вымышленными именами. Знаменитые шестидесятники жадно глотают воздух свободы. Герои влюбляются, переживают трудные времена и творят произведения, которые войдут в историю.