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Киноафиша Сериалы Таинственная страсть
Таинственная страсть (2016 - 2016) Таинственная страсть 16+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 10 часов 50 минут
О чем сериал

В основе сюжета драматического сериала «Таинственная страсть» лежит одноименное произведение Василия Аксенова. Это автобиографический роман, посвященный мастодонтам советской литературы и культуры 60-х годов. Центральными персонажами являются Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Марлен Хуциев и другие. Личности скрываются за вымышленными именами. Знаменитые шестидесятники жадно глотают воздух свободы. Герои влюбляются, переживают трудные времена и творят произведения, которые войдут в историю.  

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Филипп Янковский
Филипп Янковский
Юлия Хлынина
Юлия Хлынина
Олег Штефанко
Олег Штефанко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Таинственная страсть - Сезон 1 Сезон 1
2016, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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