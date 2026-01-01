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Фильмография
Лесли Фишер
Leslea Fisher
Киноафиша
Персоны
Лесли Фишер
Лесли Фишер
Leslea Fisher
Дата рождения
1 января 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Дорогой Джон
(2009)
5.2
Два билета в рай
(2006)
Фильмография Лесли Фишер
6.9
Дорогой Джон
Dear John
военный, драма, мелодрама
2009, США
Смотреть трейлер
5.2
Два билета в рай
Two Tickets to Paradise
комедия
2006, США
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