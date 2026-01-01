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Шарон Анджела
Sharon Angela
Киноафиша
Персоны
Шарон Анджела
Шарон Анджела
Sharon Angela
Дата рождения
14 июня 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.2
Сити Айленд
(2009)
5.5
Голландский мастер
(1994)
4.7
Убийство за кадром
(2009)
Фильмография Шарон Анджела
6.2
Сити Айленд
City Island
комедия
2009, США
Смотреть трейлер
4.7
Убийство за кадром
Frame of Mind
драма
2009, США
5.5
Голландский мастер
The Dutch Master
мелодрама, короткометражный, комедия
1994, Германия / США
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