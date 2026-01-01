Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Шарон Анджела
Награды
Награды и номинации Шарон Анджела
Sharon Angela
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Шарон Анджела
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Ковры со стен вынес на улицу: рулон с Ozon за пару тысяч утеплил почти весь дом – и крики соседей больше не слышу
Пару капель на ватный диск – и с подоконника исчезают даже следы от кружек: вместо химии теперь мою так
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