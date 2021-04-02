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Постер сериала ДиноСити
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Киноафиша Сериалы ДиноСити

ДиноСити (2021 - …)

DinoSiti 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 5 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 4 часа 15 минут

О чем сериал

Комедийный мультсериал для дошкольников о жизни простой семьи Завров – типичных обитателей ДиноСити. Шестилетний Рики и его старшая сестра Тина — динозавры с богатым воображением и большим количеством вопросов к миру. Не каждый взрослый способен удовлетворить их жажду к знаниям, к тому же эти непоседы далеко не всегда готовы их слушать. Обычно миллион вопросов в головах Рики и Тины обрастает миллионом фантастических гипотез. Чтобы их доказать или опровергнуть, маленькие Завры всегда готовы пуститься навстречу приключениям, в которых смелые предположения можно проверить на практике.

В ролях
В ролях
Максим Сергеев
Максим Сергеев
Юлия Рудина
Юлия Рудина
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова
Ксения Бржезовская
Анна Геллер
Игорь Яковель
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.6 IMDb
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Сезоны
ДиноСити - Сезон 1 Сезон 1
2021, 51 эпизод
 
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