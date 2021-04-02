Комедийный мультсериал для дошкольников о жизни простой семьи Завров – типичных обитателей ДиноСити. Шестилетний Рики и его старшая сестра Тина — динозавры с богатым воображением и большим количеством вопросов к миру. Не каждый взрослый способен удовлетворить их жажду к знаниям, к тому же эти непоседы далеко не всегда готовы их слушать. Обычно миллион вопросов в головах Рики и Тины обрастает миллионом фантастических гипотез. Чтобы их доказать или опровергнуть, маленькие Завры всегда готовы пуститься навстречу приключениям, в которых смелые предположения можно проверить на практике.