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Киноафиша Сериалы Расписание судеб
Расписание судеб (2007 - 2006) Расписание судеб 16+
Год выпуска 2007
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 8 часов 37 минут
О чем сериал

Сериал «Расписание судеб» рассказывает о жизнях двух родных, но совершенно разных по характеру братьев. В детстве они лишаются отца: того уносит в море на льдине во время зимней рыбалки. Паша растет необычайно одаренным мальчиком и осваивает все школьные науки с легкостью и интересом. У Пети тоже обнаруживаются таланты, вот только немного иного рода: он начинает играть в домино, а затем и в карты на деньги. Не имея равных в этом деле, парень вскоре становится главным добытчиком семьи, но наживает проблемы.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Игорь Гордин
Игорь Гордин
Юлия Рудина
Юлия Рудина
Наталья Шамина
Анна Миклош
Анна Миклош
Андрей Павловец
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Расписание судеб - Сезон 1 Сезон 1
2006, 11 эпизодов
 
Кадры из сериала
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