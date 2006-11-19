Сериал «Расписание судеб» рассказывает о жизнях двух родных, но совершенно разных по характеру братьев. В детстве они лишаются отца: того уносит в море на льдине во время зимней рыбалки. Паша растет необычайно одаренным мальчиком и осваивает все школьные науки с легкостью и интересом. У Пети тоже обнаруживаются таланты, вот только немного иного рода: он начинает играть в домино, а затем и в карты на деньги. Не имея равных в этом деле, парень вскоре становится главным добытчиком семьи, но наживает проблемы.