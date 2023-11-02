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Киноафиша Сериалы Супергерои.ру

Супергерои.ру (2023 - 2023)

Supergeroi.ru 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Стрим-сервис Кинопоиск
Продолжительность сериала 4 часа 2 минуты

О чем сериал

В центре событий оказываются дети из простой столичной семьи: 15-летний любитель робототехники, 12-летняя звезда блогинга и 7-летняя девочка, которая обожает животных. Неожиданно им становится известно, что их папа не инженер, а тайный агент. Главные герои едут из Москвы в Сибирь, где их ожидает немало захватывающих приключений. Они находят в тайге научную базу, где располагается энергия огромной силы. Ученые не сталкивались с подобным явлением прежде. Московской семейке предстоит совершить много открытий.

Супергерои.ру - трейлер первого сезона
Супергерои.ру  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ольга Иванова
Олег Федоров
Олег Федоров
Максим Сергеев
Максим Сергеев
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова
Александр Васильев
Александра Кожевникова
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Супергерои.ру - Сезон 1 Сезон 1
2023, 11 эпизодов
 
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