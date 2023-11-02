В центре событий оказываются дети из простой столичной семьи: 15-летний любитель робототехники, 12-летняя звезда блогинга и 7-летняя девочка, которая обожает животных. Неожиданно им становится известно, что их папа не инженер, а тайный агент. Главные герои едут из Москвы в Сибирь, где их ожидает немало захватывающих приключений. Они находят в тайге научную базу, где располагается энергия огромной силы. Ученые не сталкивались с подобным явлением прежде. Московской семейке предстоит совершить много открытий.