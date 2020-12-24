«Барбоскины на даче»: Рецензия Киноафиши

На экраны за неделю до новогодних каникул выходит простой, но по-настоящему теплый мультфильм про всеми любимых Барбоскиных. Теперь они отправляются за город к своему славному дедушке, чтобы найти себя и провести время с пользой. Рассказываем, получилось ли у них чего-то из этого достичь.

Вся семья Барбоскиных отправляется на дачу к дедушке. Малыш радуется, что наконец-то поиграет со своими братьями и сестричками, потому что в городе каждый занимался своим делом. По приезде ничего не меняется, и никто не соглашается провести время с самым маленьким. Он случайным образом натыкается на двух котов-хулиганов, которые подкупают Малыша своей добротой. На самом деле они хотят выудить всю семью Барбоскиных с дачи, потому что никаких чужаков им не надо. Что же будет делать Малыш?

Барбоскины на даче

Малыш Барбоскин ожидает поездки на дачу, переполненный эйфорией, но оказывается, что никто не собирается уделять ему время и участвовать в его детских играх. Среди любимых братьев и сестер он чувствует себя по-настоящему одиноко и не понимает, как так получилось. Каждый занят своим делом: кто-то разучивает новый танец, кто-то мечтает выйти замуж за принца, другой стремится стать звездой TikTok, а последний закрылся на чердаке и занимается новыми исследованиями. Малыш чувствует себя ненужным среди своей семьи, и только дедушка старается его подбодрить.

Со старшим Барбоскиным история становится немного непонятной. Несмотря на то, что дедушка с радостью в глазах соглашается на игры Малыша, последний не особо рад такому истечению обстоятельств. Однако после этого недалеко от дачного домика он встречает двух проворных котов, которые соглашаются поиграть в индейцев. История кажется милой только поначалу, но на самом деле у четвероногих усатых пушистиков есть коварный план: им надо разузнать, чем занимается Дружок Барбоскин, будущий известный блогер.

Барбоскины на даче

Создала мультфильм анимационная студия «Мельница» – одна из ведущих организаций, которая занимается мультипликацией одновременно для детской и взрослой аудитории. «Барбоскины на даче» – это очевидный пример, как сценаристы попытались соединить разных по-своему зрителей в надежде оставить каждого с положительными эмоциями. Например, с вредным характером Лиза рассматривает глянцевые журналы и смотрит на богатых холостяков, прототипами которых стали Брэд Питт и принц Гарри. В принципе, в мультсериале героиня и так всячески интересовалась поп-культурой, и в фильме создатели решили это не игнорировать. Очевидно, что эти отсылки будут понятны более взрослой аудитории, а зрители поменьше найдут себя в образе Дружка и его желании снимать классные видео для TikTok.

Через такие разные, но знакомые черты характеров создатели пытаются сделать историю универсальной, и чтобы никто из целевой аудитории не заскучал за просмотром. Основная тема фильма – это забота о близких, необходимость уделять им должное внимание и не забывать про них. В феврале такую же идею «пропагандировали» во второй части фильма «Лёд», а в титрах даже выложили фотографии членов семей съемочной группы. В «Барбоскиных на даче» все – собаки и кошки, но ценности у них человеческие и в какой-то степени недостаточно традиционные. Кто бы мог подумать, что два разных вида домашних животных могут все-таки спокойно сидеть и пить чай, а также играть в индейцев, хотя знакомство началось явно не с той ноты?

Барбоскины на даче

Теплота, доброта и искренняя эмпатия – четыре качества, которых не хватает в наше время. Студия «Мельница» пытается как-то возобновить баланс человеческого, рассказывая истории про наших четвероногих друзей. И в течение неполных полутора часов – а это весь хронометраж фильма – у аниматоров получается отправить зрителей в совершенно другие реалии, где духовное превышает материальное.

«Барбоскины на даче» рекомендуются для семейного просмотра. Создатели фильма аккуратно пытались создать гармонию между двумя разными аудиториями. Конечно, сразу же видно, что взрослые могут потеряться во всей истории и просто наслаждаться анимацией, но зато дети останутся довольны.

Ася Заболоцкая