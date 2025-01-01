Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Дмитрий Светозаров
Награды
Награды и номинации Дмитрия Светозарова
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Дмитрия Светозарова
Кинофестиваль Кинотавр 2000
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1992
Полнометражный фильм
Номинант
«Слизали» у «Игры в кальмара»: 4 сезон «Алисы в Пограничье» перенесут в Америку?
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие
«Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667