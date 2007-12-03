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Постер сериала Преступление и наказание
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Киноафиша Сериалы Преступление и наказание

Преступление и наказание (2007 - 2007)

Prestuplenie i nakazanie 18+
Год выпуска 2007
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Студент Родион Раскольников убивает топором старуху-процентщицу и её сестру. Ему нужны деньги, ведь он заложил часы отца. Содеянное ужасает Родиона. Раскольников в смятении - он не может найти себе места. Его сестра Дуня собирается замуж без любви, теория о «необыкновенном человеке» разваливается на глазах, а сам Родион всё глубже погружается в пучину страхов и кошмаров. Расследующие убийство процентщицы всё ближе и ближе подбираются к Раскольникову. Судьба сводит его с Сонечкой Мармеладовой. Девушке, оставшейся без родителей, приходится работать проституткой, чтобы выжить. Именно она убеждает Родиона признаться в убийстве...

В ролях
В ролях
Владимир Кошевой
Владимир Кошевой
Андрей Панин
Андрей Панин
Александр Балуев
Александр Балуев
Полина Филоненко
Полина Филоненко
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Сергей Бехтерев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Преступление и наказание - Сезон 1 Сезон 1
2007, 8 эпизодов
 
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