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Кьен Ших
Shih Kien
Киноафиша
Персоны
Кьен Ших
Кьен Ших
Shih Kien
Дата рождения
1 января 1913
Возраст
96 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
3 июня 2009
Место рождения
Паньюй, Китай
Популярные фильмы
8.1
Выход Дракона
(1973)
Фильмография Кьен Ших
Жанр
Все
Боевик
Драма
Триллер
Год
Все
1973
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
8.1
Выход Дракона
Enter the Dragon
боевик, драма, триллер
1973, Гонконг / США
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