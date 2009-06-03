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Кьен Ших
Кьен Ших Shih Kien
Киноафиша Персоны Кьен Ших

Кьен Ших

Shih Kien

Дата рождения
1 января 1913
Возраст
96 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
3 июня 2009
Место рождения
Паньюй, Китай

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Выход Дракона 8.1
Выход Дракона (1973)

Фильмография Кьен Ших

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актер 1
Выход Дракона 8.1
Выход Дракона Enter the Dragon
боевик, драма, триллер 1973, Гонконг / США
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