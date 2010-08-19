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Ана Капри
Ана Капри Ahna Capri
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Ана Капри

Ahna Capri

Дата рождения
6 июля 1946
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
19 августа 2010
Карьера
Актриса

Популярные фильмы

Выход Дракона 8.1
Выход Дракона (1973)

Фильмография Ана Капри

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актриса 1
Выход Дракона 8.1
Выход Дракона Enter the Dragon
боевик, драма, триллер 1973, Гонконг / США
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