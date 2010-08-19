Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Ана Капри
Ahna Capri
Киноафиша
Персоны
Ана Капри
Ана Капри
Ahna Capri
Дата рождения
6 июля 1946
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
19 августа 2010
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
8.1
Выход Дракона
(1973)
Фильмография Ана Капри
Жанр
Все
Боевик
Драма
Триллер
Год
Все
1973
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
8.1
Выход Дракона
Enter the Dragon
боевик, драма, триллер
1973, Гонконг / США
Смотреть трейлер
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667