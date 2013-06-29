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Джим Келли
Джим Келли Jim Kelly
Киноафиша Персоны Джим Келли

Джим Келли

Jim Kelly

Дата рождения
5 мая 1946
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
29 июня 2013
Карьера
Актер

Популярные фильмы

Выход Дракона 8.1
Выход Дракона (1973)

Фильмография Джим Келли

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актер 1
Выход Дракона 8.1
Выход Дракона Enter the Dragon
боевик, драма, триллер 1973, Гонконг / США
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