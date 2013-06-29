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Джим Келли
Jim Kelly
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Джим Келли
Джим Келли
Jim Kelly
Дата рождения
5 мая 1946
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
29 июня 2013
Карьера
Актер
Популярные фильмы
8.1
Выход Дракона
(1973)
Фильмография Джим Келли
Жанр
Все
Боевик
Драма
Триллер
Год
Все
1973
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
8.1
Выход Дракона
Enter the Dragon
боевик, драма, триллер
1973, Гонконг / США
Смотреть трейлер
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