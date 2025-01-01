Меню
Персоны
Алекс Гибни
Награды
Награды и номинации Алекса Гибни
Alex Gibney
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Алекса Гибни
Оскар 2008
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
Оскар 2006
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Победитель
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Победитель
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Номинант
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Номинант
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Nonfiction Series
Номинант
BAFTA 2014
Лучший документальный фильм
Номинант
Лучший документальный фильм
Номинант
Сандэнс 2010
Документалистика
Номинант
Сандэнс 2008
Документалистика
Номинант
Сандэнс 2005
Документалистика
Номинант
Берлинале 2016
Золотой берлинский медведь
Номинант
Кинопремия Международной амнистии
Номинант
ММКФ 2014
Лучший фильм конкурса документального кино
Номинант
