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Надежда Бутырцева. Nadezhda Butyrtseva
Киноафиша Персоны Надежда Бутырцева.

Надежда Бутырцева.

Nadezhda Butyrtseva

Дата рождения
5 февраля 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Чапаевск, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Что у Сеньки было 7.3
Что у Сеньки было (1984)
Призрак 7.2
Призрак (1991)
Белый танец 7.1
Белый танец (1981)

Фильмография Надежда Бутырцева.

Дом для Золушки
Дом для Золушки
мелодрама, драма, мини-сериал 2026, Россия
Женщина без прошлого 4.1
Женщина без прошлого
драма 2008, Россия
Черные береты 4.7
Черные береты The Black Berets
боевик 1995, Россия
Призрак 7.2
Призрак Prizrak
боевик, триллер 1991, СССР
Что у Сеньки было 7.3
Что у Сеньки было Chto u Senki bylo
семейный 1984, СССР
Приступить к ликвидации 6.5
Приступить к ликвидации Pristupit k likvidatsii
криминал 1984, СССР
Свадебный подарок 5.9
Свадебный подарок Svadebnyy podarok
комедия, мелодрама 1982, СССР
Белый танец 7.1
Белый танец Belyy tanets
драма 1981, СССР
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