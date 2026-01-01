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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Надежда Бутырцева.
Nadezhda Butyrtseva
Киноафиша
Персоны
Надежда Бутырцева.
Надежда Бутырцева.
Nadezhda Butyrtseva
Дата рождения
5 февраля 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Чапаевск, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.3
Что у Сеньки было
(1984)
7.2
Призрак
(1991)
7.1
Белый танец
(1981)
Фильмография Надежда Бутырцева.
Дом для Золушки
мелодрама, драма, мини-сериал
2026, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.1
Женщина без прошлого
драма
2008, Россия
4.7
Черные береты
The Black Berets
боевик
1995, Россия
7.2
Призрак
Prizrak
боевик, триллер
1991, СССР
7.3
Что у Сеньки было
Chto u Senki bylo
семейный
1984, СССР
6.5
Приступить к ликвидации
Pristupit k likvidatsii
криминал
1984, СССР
5.9
Свадебный подарок
Svadebnyy podarok
комедия, мелодрама
1982, СССР
7.1
Белый танец
Belyy tanets
драма
1981, СССР
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