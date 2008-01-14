Александра - современная и деловая женщина. Но в ее жизнь приходит беда - Александра теряет память. Не зная о себе ничего, она жадно ищет правды о себе самой. Она не помнит, кто ей друг, а кто враг. Кому можно верить, а кому – нет. Она в этом мире как чистый белый лист, на котором может быть написана новая история. Многие пытаются воспользоваться ее беспомощной ситуацией. Пытаются манипулировать, чтобы добиться собственных целей. Александра оказаывается в центре хитроумной интриги, задуманной мужем Кириллом и его любовницей Ларисой. Оставшись без памяти, фактически без прошлого , она начинает свою новую жизнь. Ей приходится заново знакомиться со своей семьей, налаживать отношения с собственной дочерью. В ее жизни появляется новая любовь - Теодор Ипсиланти. Он помогает Александре выстоять перед лицом опасности, спасает ее от смерти.