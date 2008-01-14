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Постер сериала Женщина без прошлого
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Киноафиша Сериалы Женщина без прошлого

Женщина без прошлого (2008 - 2009)

Zhenshchina bez proshlogo 18+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 243 часа 50 минут

О чем сериал

Александра - современная и деловая женщина. Но в ее жизнь приходит беда - Александра теряет память. Не зная о себе ничего, она жадно ищет правды о себе самой. Она не помнит, кто ей друг, а кто враг. Кому можно верить, а кому – нет. Она в этом мире как чистый белый лист, на котором может быть написана новая история.  Многие пытаются воспользоваться ее беспомощной ситуацией. Пытаются манипулировать, чтобы добиться собственных целей. Александра оказаывается в центре хитроумной интриги, задуманной мужем Кириллом и его любовницей Ларисой. Оставшись без памяти, фактически без прошлого , она начинает свою новую жизнь. Ей приходится заново знакомиться со своей семьей, налаживать отношения с собственной дочерью. В ее жизни появляется новая любовь - Теодор Ипсиланти. Он помогает Александре выстоять перед лицом опасности, спасает ее от смерти.

В ролях
В ролях
Мария Аниканова
Мария Аниканова
Андрей Андреев
Андрей Андреев
Надежда Бутырцева.
Наталья Чернявская
Мария Баева
Мария Баева
Кирилл Козаков
Кирилл Козаков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.6 IMDb
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Сезоны
Женщина без прошлого - Сезон 1 Сезон 1
2008, 266 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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