Персоны
Майкл Спириг
Награды
Награды и номинации Майкла Спирига
Michael Spierig
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Майкла Спирига
Золотая малина 2019
Худший режиссер
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2009
Полуночное безумие
Номинант
