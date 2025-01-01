Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Майкл Спириг Награды

Награды и номинации Майкла Спирига

Michael Spierig
Награды и номинации Майкла Спирига
Золотая малина 2019 Золотая малина 2019
Худший режиссер
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2009 Кинофестиваль в Торонто 2009
Полуночное безумие
Номинант
Кэмерон назвал лучший космический триллер в истории, и это было ожидаемо: не зря фильм собрал в прокате 723 млн долларов
Создательница «Дневников вампира» готовит новый хит ничуть не хуже: в основе сериала лежит культовый роман
Проверено зрителями: эти новые российские сериалы действительно смешные — редкость, согласитесь
Совсем не так, как у Netflix: чем закончилась манга «Алиса в Пограничье» — одно отличие сыграло с 3-м сезоном злую шутку
Они — мастхев на 31 октября: лучшие классические ужастики, которые стали культовым кино
Фотки в соцсетях тут ни при чем: Кэмерон вложил сакральный смысл в название «Аватара» — и это отразилось в облике На’ви
Бортко изменил финал «Собачьего сердца» — у Булгакова все было между строк: что на самом деле происходит с Шариком в финале
Новый «Барбигеймер» на подходе: легендарный мульт уложит «Майнкрафт в кино 2» на лопатки - в РФ у Момоа нет и шанса
Актер из «Уэнсдэй» проговорился о начале съемок 3 сезона — новые серии могут выйти намного раньше, чем мы думали
Толкин бы сказал — слишком по-голливудски: Джексон сделал «Хоббита» взрослым, но за этот момент в финале его ругают
«Дунк чурбан – тупой как баран»: в новом спин-оффе «Игры престолов» героя лишили главной изюминки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше