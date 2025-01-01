Кэмерон назвал лучший космический триллер в истории, и это было ожидаемо: не зря фильм собрал в прокате 723 млн долларов

Создательница «Дневников вампира» готовит новый хит ничуть не хуже: в основе сериала лежит культовый роман

Проверено зрителями: эти новые российские сериалы действительно смешные — редкость, согласитесь

Совсем не так, как у Netflix: чем закончилась манга «Алиса в Пограничье» — одно отличие сыграло с 3-м сезоном злую шутку

Они — мастхев на 31 октября: лучшие классические ужастики, которые стали культовым кино

Фотки в соцсетях тут ни при чем: Кэмерон вложил сакральный смысл в название «Аватара» — и это отразилось в облике На’ви

Бортко изменил финал «Собачьего сердца» — у Булгакова все было между строк: что на самом деле происходит с Шариком в финале

Новый «Барбигеймер» на подходе: легендарный мульт уложит «Майнкрафт в кино 2» на лопатки - в РФ у Момоа нет и шанса

Актер из «Уэнсдэй» проговорился о начале съемок 3 сезона — новые серии могут выйти намного раньше, чем мы думали

Толкин бы сказал — слишком по-голливудски: Джексон сделал «Хоббита» взрослым, но за этот момент в финале его ругают