Киноафиша
Персоны
Джастин Чон
Награды
Награды и номинации Джастин Чон
Justin Chon
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джастин Чон
Каннский кинофестиваль 2021
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Сандэнс 2017
Лучшее из следующего!
Победитель
Сандэнс 2019
Драматургия
Номинант
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
