«Анализируй то»: Рецензия Киноафиши

Посмотрев перед началом сеанса умилительный плакат к фильму, где запечатлены столь бурные объятия главных героев Де Ниро и Билли Кристалла, невольно на лице появляется улыбка и предвкушение чего-то особенного, а если точнее особенно смешного.

Сеанс терапии начался с кадров тюрьмы Синг-Синг, где главарь мафии Пол Вити подвергается серии покушения на его жизнь. Мудро рассудив, что надо валить, он избирает на первый взгляд простой способ – закосить под сумасшедшего, избрав невольным сообщником своего психоаналитика Бена Собела, который только что пережил трагедию – умер его отец, с которым у него были непростые отношения.И вот Вити удается выйти из тюрьмы, под ответственность Бена и его дом превращается во временный изолятор. Бен, выполняя свой врачебный долг, не перестает проводить сеансы терапии, цель которых помочь своему пациенту «найти себя», но в этих сеансах скорее всего нуждается сам Док а не его пациент.

А в это время два итальянских враждующих мафиозных клана пытаются привлечь на свою сторону Вити, у которого на этот счет свои мысли.

Фильм - некая пародия на «Клан Сопрано» и на итало-американцев в целом. Шутки, столь прикольные вначале фильма, в конце уже выжимают из тебя что-то вроде ухмылки. Если честно, то сюжет фильма держится на комичной противоположности главных героев, на диалогах между пациентом и доком, столь полюбившихся зрителю в первой части, и на таких колоритных героях как Студень и других членов мафии.

Конец, как и у всех нормальных комедий конечно же хороший, хеппиэндовский: плохие повержены и сидят в тюрьме, а хорошие на свободе и поют песни.Фильм очень легкий и не нагружен каким – либо смысловым характером, но от этого он не стал каким-то туповато-подрастковы, как скажем «Американский пирог», а рассчитан на более зрелого зрителя. В общем смех вам обеспечен.

Ах да. И не уходите сразу после слов «The End» , потому что вас ждет сюрприз в духе Джеки Чана.

Всем приятного просмотра .