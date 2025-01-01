Меню
Персоны
Кеннет Лонерган
Награды
Награды и номинации Кеннета Лонергана
Kenneth Lonergan
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Кеннета Лонергана
Оскар 2017
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2003
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2001
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA 2017
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
David Lean Award for Direction
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA 2018
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Сандэнс 2000
Драматургия
Победитель
Премия Уолдо Солта за сценарий
Победитель
