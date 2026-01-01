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Фильмография
Шон Мюррэй
Sean Murray
Киноафиша
Персоны
Шон Мюррэй
Шон Мюррэй
Sean Murray
Дата рождения
15 ноября 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Бетесда, Мэриленд, США
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.0
Морская полиция: Спецотдел
(2003)
7.2
Фокус-покус
(1993)
7.0
Морская полиция: Новый Орлеан
(2014)
Фильмография Шон Мюррэй
7
Морская полиция: Новый Орлеан
драма, криминал
2014, США
8
Морская полиция: Спецотдел
драма, боевик, криминал
2003, США
7.2
Фокус-покус
Hocus Pocus
семейный, сказка, комедия
1993, США
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