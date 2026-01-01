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Sean Murray
Sean Murray
Kinoafisha
Persons
Sean Murray
Sean Murray
Sean Murray
Date of Birth
15 November 1977
Age
48 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Actor
Eye colour
blue
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Action hero
Popular Films
8.0
NCIS: Naval Criminal Investigative Service
(2003)
7.2
Hocus Pocus
(1993)
7.0
NCIS: New Orleans
(2014)
Filmography
7
NCIS: New Orleans
Drama, Crime
2014, USA
8
NCIS: Naval Criminal Investigative Service
Drama, Action, Crime
2003, USA
7.2
Hocus Pocus
Hocus Pocus
Family, Fairy Tale, Comedy
1993, USA
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