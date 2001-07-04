Аниме-сериал «Король шаманов» рассказывает историю юноши по имени Йо из племени Асакура, которому суждено стать связующим звеном между мирами людей и духов и предотвратить приближающуюся катастрофу. Раз в пятьсот лет Звезда Судьбы появляется на небе, возвещая всех шаманов в мире о начале Великого Турнира. Следом за Звездой Судьбы появляется Звезда Хаоса, которая приносит за собой разрушение. Турнир позволяет установить, кто же достоин объединиться с королем духов и стать спасителем всего человечества.