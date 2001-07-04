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Постер сериала Король Шаманов
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Киноафиша Сериалы Король Шаманов

Король Шаманов (2001 - 2002)

Shaman King 18+
Год выпуска 2001
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 23 минуты
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 24 часа 32 минуты

О чем сериал

Аниме-сериал «Король шаманов» рассказывает историю юноши по имени Йо из племени Асакура, которому суждено стать связующим звеном между мирами людей и духов и предотвратить приближающуюся катастрофу. Раз в пятьсот лет Звезда Судьбы появляется на небе, возвещая всех шаманов в мире о начале Великого Турнира. Следом за Звездой Судьбы появляется Звезда Хаоса, которая приносит за собой разрушение. Турнир позволяет установить, кто же достоин объединиться с королем духов и стать спасителем всего человечества.

В ролях
В ролях
Мэгуми Хаясибара
Мэгуми Хаясибара
Минами Такаяма
Минами Такаяма
Кацуюки Конъиси
Кацуюки Конъиси
Юдзи Уэда
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Король Шаманов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2001, 64 эпизода
 
Отзывы о сериале
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