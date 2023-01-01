Мексиканская фантазия, 1998

Питерский режиссер и киновед Олег Ковалов создал авторскую версию незавершенного гениального фильма Сергея Эйзенштейна "Да здравствует Мексика!". В декабре 1930 года Сергей Эйзенштейн начал создавать киноэпопею о прошлом и настоящем Мексики. Доколумбова Мексика, экзальтированная "испанская" Мексика, трагичная Мексика диктатуры Диаса, Мексика восставшая и новая Мексика - таков был размах этого замысла. Всего было отснято 75 тысяч метров пленки. Но съемки фильма были прерваны. Эйзенштейн вернулся в Москву, так и не увидев всего отснятого материала. Через 70 лет работа его была конгениально завершена Олегом Коваловым.