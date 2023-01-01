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Мексиканская фантазия
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Мексиканская фантазия, 1998

1998 / Россия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Питерский режиссер и киновед Олег Ковалов создал авторскую версию незавершенного гениального фильма Сергея Эйзенштейна "Да здравствует Мексика!". В декабре 1930 года Сергей Эйзенштейн начал создавать киноэпопею о прошлом и настоящем Мексики. Доколумбова Мексика, экзальтированная "испанская" Мексика, трагичная Мексика диктатуры Диаса, Мексика восставшая и новая Мексика - таков был размах этого замысла. Всего было отснято 75 тысяч метров пленки. Но съемки фильма были прерваны. Эйзенштейн вернулся в Москву, так и не увидев всего отснятого материала. Через 70 лет работа его была конгениально завершена Олегом Коваловым.

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1998
Режиссер
Олег Ковалов
В ролях
Сергей Эйзенштейн
Сергей Эйзенштейн
Александра Шефф
Григорий Александров
Григорий Александров
Хулио Салдивар
Все актеры и съемочная группа
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