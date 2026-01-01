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Фильмография
Михаил Гоморов
Mikhail Gomorov
Киноафиша
Персоны
Михаил Гоморов
Михаил Гоморов
Mikhail Gomorov
Дата рождения
27 декабря 1898
Возраст
82 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
20 ноября 1981
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.8
Броненосец «Потемкин»
(1925)
7.7
Стачка
(1924)
7.4
Старое и новое (Генеральная линия)
(1929)
Билеты
Фильмография Михаил Гоморов
7.4
Старое и новое (Генеральная линия)
Staroye i novoye
исторический
1929, СССР
Билеты
7.8
Броненосец «Потемкин»
Bronenosets Potyomkin
драма, военный, исторический
1925, СССР
Смотреть трейлер
7.7
Стачка
Stachka
драма
1924, СССР
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