Награды и номинации Григория Александрова

Венецианский кинофестиваль 1947 Венецианский кинофестиваль 1947
Best Screenplay
Победитель
Best Screenplay
Победитель
Grand International Award
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1934 Венецианский кинофестиваль 1934
Best Foreign Film
Номинант
