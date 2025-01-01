Меню
Дебра Фарентино
Киноафиша Персоны Дебра Фарентино

Дебра Фарентино

Дата рождения
30 сентября 1959
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Лукас-Велли, Калифорния, США

Популярные фильмы

Эврика (2006)
Буря столетия 8.4
Буря столетия (1999)
Готова на все 6.8
Готова на все (1993)

Фильмография Дебра Фарентино

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 1 Сериалы 2 Актриса 3
Эврика
драма, комедия, фантастика 2006, США
Буря столетия
драма, ужасы, триллер 1999, США
Готова на все Malice
мистика, триллер, криминал 1993, Канада / США
