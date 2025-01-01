Меню
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Дебра Фарентино
Debrah Farentino
Дебра Фарентино
Дебра Фарентино
Debrah Farentino
Дата рождения
30 сентября 1959
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Лукас-Велли, Калифорния, США
Популярные фильмы
8.6
Эврика
(2006)
8.4
Буря столетия
(1999)
6.8
Готова на все
(1993)
Фильмография Дебра Фарентино
8.6
Эврика
драма, комедия, фантастика
2006, США
8.4
Буря столетия
драма, ужасы, триллер
1999, США
6.8
Готова на все
Malice
мистика, триллер, криминал
1993, Канада / США
