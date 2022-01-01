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Меж высоких хлебов Меж высоких хлебов
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Mezh vysokikh khlebov

Меж высоких хлебов, 1970

1970 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Колхозный конюх Павло Стручок (Леонов) был добрым человеком и отзывчивым. Сватался он к ладной вдове, у которой дочь Олеся мечтала возить на грузовике зерно, но не могла вдова забыть мужа Платона. Многим помогал Павло, но не мог отказаться и от угощения, от горилки, что заставляло переживать вдову. А ведь у нее дочь уже была девкой на выданье, и за ней ухаживал гарный местный хлопец, собирающийся поступать в мореходное училище. Увивался он постоянно возле Олеси, из-за чего снижались трудовые показатели по ремонту сельхозтехники, что огорчало председателя. Любовь к горилке довела Павло до народного суда, после чего он подался в Киев. Жизнь там, однако, оказалась для него невыносимой, и вернулся конюх в родное село.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 23 июля 1970
Возраст 0+
Режиссер
Леонид Миллионщиков
В ролях
Зинаида Дехтярева
Зинаида Дехтярева
Маргарита Криницына
Лев Прыгунов
Лев Прыгунов
Дмитрий Капка
Владимир Васильев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Меж высоких хлебов 1 постер
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Меж высоких хлебов
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