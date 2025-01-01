Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Бен Бертт
Награды
Награды и номинации Бена Бертта
Ben Burtt
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Бена Бертта
Оскар 1990
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший звук
Номинант
Оскар 1983
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Оскар 1982
Special Achievement Award
Победитель
Special Achievement Award
Победитель
Оскар 1978
Special Achievement Award
Победитель
Оскар 2009
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Оскар 2000
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Оскар 1997
Лучший документальный короткометражный фильм
Номинант
Лучший документальный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1989
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Оскар 1984
Лучший звук
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
BAFTA 2010
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучший звук
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучший звук
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Джеймс в финале станет совсем другим человеком: все спойлеры к следующим сезонам «Макстон-холла» есть в книгах
Основана ли «Алиса в Стране чудес» на реальной девочке: такого в детском фильме не покажут
Торин, Фили и Кили погибли, но что стало с остальными гномами? Только в книгах Толкина можно узнать их судьбу
Лишь один фильм XXI века Нолан любит настолько, что готов пересматривать каждый год: в России комедию считают «сортирной»
Завидуй, «Игра престолов»: у этих 5 фэнтези-сериалов каждый новый сезон круче предыдущего – признали и фанаты, и критики
Две крепости в фильмах «Властелин колец» совсем не такие как у Толкина: Джексон специально поменял канон, но фанаты возмущаются зря
Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет
Насмешки вместо слез: Гибель Ибрагима – один из самых жутких моментов «Великолепного века», но россиянам его не жаль от слова совсем
«Добро пожаловать в Дерри» прямо связан с худшей экранизацией Кинга в истории? В книгах намеков не было, но теперь – новый канон
Тарантино презирает «Оно», зато эту экранизацию Кинга считает одним из лучших фильмов в истории – шокирует даже полвека спустя
Идеальная замена позорному «Ведьмаку» от Netflix вышла еще в 2010-м: кринжа тоже хватает, зато есть неподражаемый Кейдж
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667