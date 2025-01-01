Меню
Награды и номинации Бена Бертта

Ben Burtt
Оскар 1990 Оскар 1990
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший звук
Номинант
Оскар 1983 Оскар 1983
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Оскар 1982 Оскар 1982
Special Achievement Award
Победитель
Special Achievement Award
Победитель
Оскар 1978 Оскар 1978
Special Achievement Award
Победитель
Оскар 2009 Оскар 2009
Лучший звуковой монтаж
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
Оскар 2000 Оскар 2000
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Оскар 1997 Оскар 1997
Лучший документальный короткометражный фильм
Номинант
 Лучший документальный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1989 Оскар 1989
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Оскар 1984 Оскар 1984
Лучший звук
Номинант
 Лучший звуковой монтаж
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучший звук
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучший звук
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
