Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Эрик Ромер
Награды
Награды и номинации Эрика Ромера
Éric Rohmer
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Эрика Ромера
Оскар 1971
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1976
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1969
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2001
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1998
Лучший сценарий
Победитель
Sergio Trasatti Award - Special Mention
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1986
Golden Lion
Победитель
Best Film
Победитель
FIPRESCI Prize
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2007
Лучший фильм
Номинант
Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1984
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1982
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1992
Соревнование
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1983
Лучший режиссер
Победитель
Форум нового кино
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1967
Специальный приз жюри
Победитель
Лучший художественный фильм для молодежи
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2004
Золотой берлинский медведь
Номинант
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667