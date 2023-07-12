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Киноафиша Новости Apple TV+ готовит документальный сериал «Супермодели» с Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл

Apple TV+ готовит документальный сериал «Супермодели» с Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл

12 июля 2023 15:30
Apple TV+ готовит документальный сериал «Супермодели» с Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл

Премьера шоу о четырех женщинах, навсегда изменивших модельную индустрию, состоится в сентябре.

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил тизер четырехсерийного документального сериала The Super Models («Супермодели»), повествующего об истории успеха знаменитых моделей Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты и Кристи Терлингтон.

Согласно официальному логлайну, «в 1980-е годы четыре женщины из разных уголков мира встретились в Нью-Йорке и решили объединить силы. Каждая из них обладала немалым авторитетом сама по себе, но фурор, которого они достигли вместе, навсегда изменил всю модельную индустрию. Их слава достигла настолько экстраординарного уровня, что начала затмевать бренды, которые они презентовали на подиумах. Наоми, Синди, Линда и Кристи стали такими же известными, как дизайнеры, которые их одевали. Сегодня эта четверка остается у всех на слуху благодаря своему неустанному активизму, благотворительной деятельности и предпринимательскому мастерству. Модная индустрия продолжает меняться и переопределять место женщины внутри себя, а потому эта яркая история о борьбе четырех женщин за власть может послужить маяком для тех, кто решит пойти по их стопам».

Режиссерами шоу выступают Роджер Росс Уильямс, снявший номинированный на «Оскар» документальный фильм «Анимированная жизнь», и Ларисса Биллс, наиболее известная по неигровому сериалу «На пуантах».

Премьера The Super Models состоится на Apple TV+ 20 сентября.

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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