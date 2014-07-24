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Призвание. Трейлер

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Дата публикации: 24 июля 2014
Призвание – Опытный детектив Хейзел Микаллеф начинает расследование убийства пожилой респектабельной дамы и вскоре понимает, что это преступление – лишь одно из звеньев в цепи аналогичных злодеяний, совершенных жестоким серийным маньяком.
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5.8 Призвание
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