Марат, Лика и Леонидик, 1971

Телеверсия спектакля Московского театра имени Ленинского комсомола по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» . История о тройке блокадных юнцов, которые искали уцелевшую под бомбежкой квартиру, а нашли друг друга на всю жизнь. Марат и Лика (любила гордеца Марата, но вышла замуж за Леонидика, потерявшего на фронте руку) бежали от собственного счастья и теперь мучительно возвращаются к нему, учатся снова быть счастливыми с таким трудом, точно заново учатся ходить. А Леонидик, для которого бремя его любви стало непосильным, невыносимым, так же тяжело учится заново быть свободным. В шестидесятые годы один из самых популярных спектаклей Московского театра имени Ленинского комсомола.

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