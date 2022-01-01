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Марат, Лика и Леонидик
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Марат, Лика и Леонидик, 1971

1971 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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О фильме
Телеверсия спектакля Московского театра имени Ленинского комсомола по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» . История о тройке блокадных юнцов, которые искали уцелевшую под бомбежкой квартиру, а нашли друг друга на всю жизнь. Марат и Лика (любила гордеца Марата, но вышла замуж за Леонидика, потерявшего на фронте руку) бежали от собственного счастья и теперь мучительно возвращаются к нему, учатся снова быть счастливыми с таким трудом, точно заново учатся ходить. А Леонидик, для которого бремя его любви стало непосильным, невыносимым, так же тяжело учится заново быть свободным. В шестидесятые годы один из самых популярных спектаклей Московского театра имени Ленинского комсомола.
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1971
Режиссер
Анатолий Эфрос
Анатолий Эфрос
В ролях
Александр Збруев
Александр Збруев
Ольга Яковлева
Лев Круглый
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Марат, Лика и Леонидик 1 постер
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