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Постер сериала Школа убийц
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Киноафиша Сериалы Школа убийц

Школа убийц (2003 - 2008)

Gunslinger Girl 18+
Год выпуска 2003
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Fuji TV
Продолжительность сериала 10 часов 50 минут

О чем сериал

Когда-то эти девочки имели счастливое детство, заботливых родителей и светлое будущее, но всё это разрушилось в одно мгновение. Жестокий мир отнял у них не только семьи, но и собственные тела. Теперь они служат правительству как секретное оружие, став полулюдьми, запрограммированными на ликвидацию особо опасных преступников и террористов. С модифицированными искусственными телами и навыками владения боевыми искусствами и любым видом оружия, они стали идеальными машинами для устранения нежелательных элементов. Несмотря на поддержку опытных наставников-мужчин, девочки ежедневно рискуют своей жизнью. Однако в глубине души они остаются обычными детьми, которые влюбляются, мечтают, дружат и испытывают ненависть.

В ролях
В ролях
Юка Нанри
Hidenobu Kiuchi
Kanako Mitsuhashi
Mitsuru Miyamoto
Eri Sendai
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Школа убийц - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2003, 13 эпизодов
 
Школа убийц - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 13 эпизодов
 
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