Когда-то эти девочки имели счастливое детство, заботливых родителей и светлое будущее, но всё это разрушилось в одно мгновение. Жестокий мир отнял у них не только семьи, но и собственные тела. Теперь они служат правительству как секретное оружие, став полулюдьми, запрограммированными на ликвидацию особо опасных преступников и террористов. С модифицированными искусственными телами и навыками владения боевыми искусствами и любым видом оружия, они стали идеальными машинами для устранения нежелательных элементов. Несмотря на поддержку опытных наставников-мужчин, девочки ежедневно рискуют своей жизнью. Однако в глубине души они остаются обычными детьми, которые влюбляются, мечтают, дружат и испытывают ненависть.